Волгоградский адвокат рассказал о медийности и громких делах

— Все люди разные, и для кого-то успех — это действительно медийность. Однако нужна она не всем. Кто-то едет покорять большие города, а кто-то целенаправленно выбирает работу в одном районе, в одном суде, с одним следователем. Чего-то большего такому человеку попросту не нужно, — рассуждает волгоградец. — Упаси бог, чтобы к нему подошел журналист и что-то у него спросил… Он и в процессе-то не очень хорошо говорит. А кто-то, напротив, любит движуху. Лично мне нравится заниматься не однотипными делами, не одной статьей. В тему медийности хочу сказать вот о чем — не всегда популярность того или иного специалиста становится его знаком качества. Я работал с несколькими московскими адвокатами, которых, без преувеличения, знает вся страна. И, к моему удивлению, как такового мастерства в плане защиты они не проявили. Для меня было открытием, что обсуждение каких-то деталей вводило их в ступор и вынуждало обращаться к своим коллегам из штата, которые хотя и оставались в тени, были намного смышленнее своих руководителей.