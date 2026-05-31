ХК «Торпедо» сделал квалификационные предложения пяти игрокам

Предложение продолжить работу в клубе получили защитники Антон Силаев и Кирилл Стеклов, нападающие Егор Соколов, Владислав Фирстов и Никита Рожков.
В соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, четверым игрокам (исключением является 20-летний Силаев) с 1 июня присваивается статус «Ограниченно свободный агент». Вплоть до 20 июня (включительно) они могут получить контрактные предложения от других клубов КХЛ. В случае принятия игроком предложения другого клуба у «Торпедо» будет право повторить его, тем самым оставив хоккеиста у себя, или же не повторять, что приведёт к смене команды с выплатой компенсации за переход. При отсутствии предложений права на игроков закрепляются за «Торпедо».
Что касается квалификационного предложения Антону Силаеву, то оно носит обязывающий характер. Игрок не выходит на рынок ограниченно свободных агентов, а спортивные права на него в КХЛ на ближайшие два сезона автоматически закрепляются за «Торпедо».
Добавим, что Силаев близок к отъезду за океан, в «Нью-Джерси Дэвилз», а Фирстова хочет забрать ярославский «Локомотив».