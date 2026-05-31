Более 5 тыс. участников собрал конкурс «Цифровой ветер» в Саратове

«Саратовская область последовательно развивает региональный ИТ-кластер, готовит кадры в ходе национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”, и именно такие мероприятия становятся надежным мостом между учебной аудиторией и высокотехнологичным сектором. “Цифровой ветер” — это не просто конкурс, а работающий инструмент кадровой политики. За 25 лет он эволюционировал вместе с отраслью: от первых шагов в программировании — к проектам в сфере искусственного интеллекта», — отметил советник министра цифрового развития и связи региона Кирилл Чернышов.