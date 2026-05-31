Более 5 тыс. участников собрал конкурс «Цифровой ветер» в Саратове

Международный конкурс компьютерных работ «Цифровой ветер», организованный в Саратове в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», собрал 5123 участника в возрасте от 7 до 25 лет. Торжественная церемония награждения финалистов состоялась 28 мая в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А., сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Саратовской области.
Экспертный совет высоко оценил техническое исполнение и прикладную ценность работ, определив 109 призеров. Отдельного внимания жюри удостоился семилетний Лев Зинченко, ставший самым юным автором проекта и получивший специальную награду.
«Саратовская область последовательно развивает региональный ИТ-кластер, готовит кадры в ходе национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”, и именно такие мероприятия становятся надежным мостом между учебной аудиторией и высокотехнологичным сектором. “Цифровой ветер” — это не просто конкурс, а работающий инструмент кадровой политики. За 25 лет он эволюционировал вместе с отраслью: от первых шагов в программировании — к проектам в сфере искусственного интеллекта», — отметил советник министра цифрового развития и связи региона Кирилл Чернышов.
