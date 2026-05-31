Два белоруса могут получить по шесть лет тюрьмы за шесть пойманных рыб

В Лидском районе два рыбака попались с поличным во время нереста. Подробности рассказал портал fishingby.com.
В Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси рассказали, что под Лидой два местных жителя попались на незаконной рыбалке.
Мужчины ловили рыбу во время нереста запрещенным орудием лова — ставной сетью. К моменту задержания браконьеры успели поймать шесть рыбы, в том числе пять язей и одного линя. При этом ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 108 базовых величин (4860 белорусских рублей).
Фигуранткам инкриминируют незаконную добычу рыбы (ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси) за что им грозит максимально до шести лет тюрьмы.
