Баскетболисты Тимофей Самойленко и Арсений Канаев выиграли золото в Калининграде

На завершившихся в Калининграде Российско-Китайских молодёжных играх двое нижегородцев Тимофей Самойленко и Арсений Канаев выиграли золото в составе баскетбольной сборной России.
Представители системы клуба «Пари НН» Тимофей Самойленко и Арсений Канаев вместе с российской сборной выиграли все три матча у китайцев.
Первый матч — 95:62 (Самойленко — 10 очков, Канаев — 3).
Второй матч — 90:74 (Канаев — 10, Самойленко — 2).
Третий матч — 89:77 (Самойленко — 12, Канаев — 4).
Всего награды разыгрывались в 12 видах спорта. У россиян — 53 золотые награды, у китайцев — 34.
