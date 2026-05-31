Дальневосточный филиал пермского производителя кабелей начнет работу летом

В 2024 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский завод оптических кабелей ООО «Инкаб» зарегистрировал «дочку» — ООО «Инкаб Дальний Восток». Деловым партнером в этом проекте выступает крупный дальневосточный бизнесмен Джамбулат Текиев. Позднее стало известно, что завод запустил новую линейку подводных оптических кабелей, предназначенных для строительства морских линий связи, в том числе на территории Дальнего Востока и в арктической зоне. В апреле 2026 года СМИ сообщали, что продукция будет использована для производства подводных кабелей длиной до 50 км. Новый завод по выпуску готового кабеля запустят в Хасанском районе Приморского края. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд руб., из них льготные заемные средства ФРП — 315 млн руб.