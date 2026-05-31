Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточный филиал пермского производителя кабелей начнет работу летом

Завод «Инкаба» по производству подводных морских кабелей на Дальнем Востоке построен и будет запущен этим летом. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Смильгевич. По его словам, проектная мощность предприятия составит до 2500 км подводного кабеля в год.

Источник: Коммерсантъ

Завод «Инкаба» по производству подводных морских кабелей на Дальнем Востоке построен и будет запущен этим летом. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Александр Смильгевич. По его словам, проектная мощность предприятия составит до 2500 км подводного кабеля в год.

Господин Смильгевич рассказал также, что создание дальневосточной «дочки» «Инкаба» является логичным решением в рамках стратегии продуктовой диверсификации. «Мы развиваем направления, связанные с оптическими технологиями, и подводные кабели один из наиболее перспективных из них», — подчеркнул он. Руководитель предприятия отметил, что для реализации проектов по развитию Арктики и Дальнего Востока необходимы площадки у моря «мокрые заводы», позволяющие напрямую загружать кабель на кабелеукладочные суда. Проект реализуется в формате совместного предприятия: контрольный пакет принадлежит «Инкабу», в проекте участвует дальневосточный партнер.

По словам Александра Смильгевича, у «Инкаба» есть планы по выходу на рынок с комплексным телекоммуникационным инфраструктурным решением для дата-центров. «Мы хотим интегрировать инфраструктурные решения с собственными кабельными технологиями. В результате мы сможем предлагать рынку комплексные решения для телекоммуникационной инфраструктуры ЦОДов», — пояснил он.

В 2024 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский завод оптических кабелей ООО «Инкаб» зарегистрировал «дочку» — ООО «Инкаб Дальний Восток». Деловым партнером в этом проекте выступает крупный дальневосточный бизнесмен Джамбулат Текиев. Позднее стало известно, что завод запустил новую линейку подводных оптических кабелей, предназначенных для строительства морских линий связи, в том числе на территории Дальнего Востока и в арктической зоне. В апреле 2026 года СМИ сообщали, что продукция будет использована для производства подводных кабелей длиной до 50 км. Новый завод по выпуску готового кабеля запустят в Хасанском районе Приморского края. Общие инвестиции в проект составят 1 млрд руб., из них льготные заемные средства ФРП — 315 млн руб.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше