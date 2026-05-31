В селе Новомосковка Омской области начали строить новый водопровод

Он обеспечит качественной питьевой водой почти 500 человек.

Источник: Национальные проекты России

Строительство нового водопровода — важного объекта, который заметно улучшит качество жизни местных жителей, началось в селе Новомосковка Омской области. О старте работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Водопроводные сети прокладывают по улицам Степной и Набережной: всего предстоит смонтировать около 2,2 километра коммуникаций. В настоящее время подрядчик занят установкой колодцев, а впереди — масштабные работы по обустройству системы.

Новый водопровод обеспечит качественной питьевой водой почти 500 сельчан и сделает водоснабжение более надежным. Отмечается, что строители работают с опережением графика, а ход работ держит на контроле региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.