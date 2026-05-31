В Казани и Набережных Челнах модернизируют 17 светофоров

Модернизацию 17 светофорных объектов проведут в этом году в Казани и Набережных Челнах в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Оборудование для автоматизированной системы управления дорожным движением смонтируют на 12 объектах в Казани и на 5 в Набережных Челнах. На сегодняшний день в двух городах адаптивное светофорное регулирование обеспечивают 299 объектов.
«100% участков магистральных городских дорог агломераций охвачены техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, развиты системы метеомониторинга, и существующие подсистемы интегрированы в Единую платформу управления транспортной системой. Это позволило достигнуть первого уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем по Казанской и Набережночелнинской агломерациям», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ранис Файзуллин.
Всего с 2020 по 2025 год в Казанской и Набережночелнинской агломерациях по национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» модернизировано 124 светофорных объекта с адаптивной системой управления, смонтировано 597 телеметрических датчиков дорожного движения, на двух перекрестках реализована система детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.