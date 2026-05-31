В Казани и Набережных Челнах модернизируют 17 светофоров

Всего с 2020 по 2025 год в Казанской и Набережночелнинской агломерациях по национальным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» модернизировано 124 светофорных объекта с адаптивной системой управления, смонтировано 597 телеметрических датчиков дорожного движения, на двух перекрестках реализована система детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.