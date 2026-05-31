На ледоколе-музее «Ангара» в Иркутске обновили электрооборудование

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области провела приемку работы по обновлению электрооборудования и электроосвещения на старейшем в мире сохранившемся ледоколе «Ангара» в Иркутске. Оборудование заменили в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.
В собственности Иркутского областного краеведческого музея ледокол «Ангара» находится с 2014 года. До этого он был на балансе Восточно-Сибирского речного пароходства и регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
«В 2020 году мы согласовали проект капитального ремонта и с 2021 года начали поэтапно его проводить. В 21-м году были отремонтированы палубы, борта, часть помещений. Второй этап проводился уже в 23-м году. Были отремонтированы основные помещения музея и выполнена подсветка. Через службу проходит обязательный мониторинг, согласование проектов ремонта по мере их поступления. Мы выдаем разрешения, контролируем ход работ и проводим приемку», — сказала советник отдела госохраны памятников архитектуры службы по охране объектов региона Елена Иванова.
Как отметила заместитель директора по административно-хозяйственной работе Иркутского областного краеведческого музея Наталья Исайченко, в период на 2026−2027 год запланирован ремонт еще двух помещений в кормовой части.
