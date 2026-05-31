Реконструкция Воробьевского путепровода в Москве завершена на 60%

Работы проводят в три этапа, сохраняя движение транспорта в обоих направлениях.

Источник: Национальные проекты России

Работы по реконструкции Воробьевского путепровода в Москве выполнили на 60%, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Модернизация дорожных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реконструкция проходит в три этапа. На каждом из них сохраняют движение транспорта в обоих направлениях. Специалисты обновляют балки пролетного строения, стойки промежуточных опор, плиты подпорных стен и деформационные швы. Кроме того, они асфальтируют проезжую часть и тротуар, восстанавливают наружное освещение.

Ожидается, что после завершения работ улучшится транспортная доступность значимых городских объектов. В их числе спорткомплекс «Воробьевы горы», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, олимпийский комплекс «Лужники» и Московский дворец пионеров. Работы планируется завершить этой осенью.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.