Ставрополье вошло в топ-20 по числу дипломантов конкурса «Я — профессионал»

Ставропольский край вошел в топ-20 регионов по числу дипломантов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в правительстве региона. Конкурс организован при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
На участие зарегистрировалось рекордное количество студентов — 215 515 человек. Дипломантами стали 3606 обучающихся российских вузов, 31 из них — студенты из Ставрополья.
«Высокая активность участников из Ставропольского края и их уверенные результаты в олимпиаде “Я — профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Больше всего дипломантов IX сезона подготовили в Ставропольском государственном аграрном университете, Северо-Кавказском федеральном университете и Пятигорском медико-фармацевтическом институте (филиале) Волгоградского государственного медицинского университета. Их успех — это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.
В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений — от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.
«Участники из Ставропольского края доказали: профессионализм не имеет географических границ. В IX сезоне ребята проявили себя в таких направлениях олимпиады “Я — профессионал”, как “Ветеринария и зоотехния”, “Агропромышленный комплекс (Агроинженерия)”, “Дизайн” и других», — рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.