Ставрополье вошло в топ-20 по числу дипломантов конкурса «Я — профессионал»

«Высокая активность участников из Ставропольского края и их уверенные результаты в олимпиаде “Я — профессионал” показывают, что вузы региона дают качественную подготовку. Больше всего дипломантов IX сезона подготовили в Ставропольском государственном аграрном университете, Северо-Кавказском федеральном университете и Пятигорском медико-фармацевтическом институте (филиале) Волгоградского государственного медицинского университета. Их успех — это и личная победа, и сигнал для работодателей: в регионе есть перспективные кадры, способные развивать промышленность, науку и социальную сферу», — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.