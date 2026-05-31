Шесть хоккеистов покинут «Торпедо» после завершения контрактов 31 мая

В нижегородском «Торпедо» произошли очередные изменения в составе. 31 мая истекают контракты сразу у нескольких хоккеистов команды. Карьеру в других клубах продолжат защитники Денис Александров, Сергей Бойков и Михаил Науменков, а также нападающие Максим Летунов, Шэйн Принс и Дмитрий Шевченко. В клубе поблагодарили игроков за выступления в Нижнем Новгороде и пожелали им успехов в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».