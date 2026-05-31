В Пермском крае за 4 года обновили более 70 мостов и путепроводов

Ремонт 72 мостов и путепроводов провели в 31 муниципалитете Пермского края за 4 года, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы выполнены в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, модернизация дорожных объектов продолжится. В этом и следующем году планируется привести в нормативное состояние еще 43 моста и путепровода. Также за последние годы удалось кратно увеличить строительство и реконструкции дорог в муниципалитетах.
«На сегодняшний день доля региональных дорог в нормативном состоянии составляет 80,95%, что выше среднего по стране — являемся лидерами в ПФО и занимаем пятое место в стране. Доля местных дорог в нормативном состоянии 62,9%. Дорожный фонд в два раза больше, чем в предыдущую пятилетку», — подчеркнул Махонин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.