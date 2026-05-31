Троллейбусы в Самаре могут заменить на современные и автономные

Старые троллейбусы в Самаре могут заменить на современные с автономным ходом. Этот вопрос обсуждали губернатор Вячеслав Федорищев и глава Самары Иван Носков, когда обсуждали итоги масштабной модернизации городского электрического транспорта. Напомним, что в Самару в течение двух лет поставили более 70 новых трамваев, в том числе 31 — в 2026 году. Недавно 14 «Львят» выпустили на маршруты.