Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели вернули домой пожилого пермяка, который оказался за перилами балкона на высоте

Пенсионер перелез через перила и не мог вернуться.

Источник: Комсомольская правда

Утром 31 мая спасатели Пермской городской службы спасения (ГОР 11) оперативно выехали на вызов. В помощи нуждался пожилой мужчина, оказавшийся в опасной ситуации: он перелез через перила балкона и стоял по ту сторону ограждения на высоком этаже.

Прибывшие специалисты с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь и проникли в квартиру. Дедушку, находившегося снаружи балкона, аккуратно вернули обратно. Позже выяснилось: никаких опасных намерений у него не было — просто в силу возраста он перепутал выход.

Спасатели провели профилактическую беседу. Затем мужчину передали под присмотр прибывшим сотрудникам.

— С дедушкой все хорошо, — подчеркнули в спасательном подразделении.