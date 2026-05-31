Какая погода будет в Казахстане 1 июня

АЛМАТЫ, 31 мая — Sputnik. C прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода — пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере республики прогнозируется выпадение града, на западе со шквалистым ветром. Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра. Ночью и утром на западе, северо-западе, севере страны ожидается туман.