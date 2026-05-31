Какая погода будет в Казахстане 1 июня

АЛМАТЫ, 31 мая — Sputnik. C прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода — пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере республики прогнозируется выпадение града, на западе со шквалистым ветром. Лишь на востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра. Ночью и утром на западе, северо-западе, севере страны ожидается туман.
В Абайской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Акмолинской области ночью на западе, севере дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо восточный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30 тепла.
В Актюбинской области ночью на западе, в центре дождь, днем дождь, в центре, на востоке области временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12, днем на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на юге области 16, днем 15−20, на юге области 23−28 тепла.
В Алматинской области во второй половине дня в предгорных, горных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем в предгорных, горных районах области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 23−28 тепла.
В Атырауской области ночью дождь, гроза, днем на севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25 тепла.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 8, днем 29−34, на востоке области 25 тепла.
В Жамбылской области днем на севере, юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области днем на востоке, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с, в районе Алакольских озер 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 24, в горных районах области 11 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 16−21 тепла.
В Карагандинской области утром и днем на западе, севере дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 14, днем 26−31 тепла, на юге области сильная жара 34−39 градусов.
В Костанайской области ночью на севере дождь, гроза, днем на юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 7, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Кызылординской области на западе, востоке, в центре дождь, гроза. Ветер северный с переходом на западный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на севере области 17, днем 33−38, на западе области 30 тепла.
В Мангистауской области ночью на северо-западе, северо-востоке, в центре дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер северо-западный 9−14, днем на северо-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 25−30, на западе области 22 тепла.
В Павлодарской области днем на западе, юге дождь, гроза, град. Ветер южный 7−12, днем на западе, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град. Ветер западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, ночью временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 14−19, на юго-западе области 11, днем 21−26, на юго-востоке области 29 тепла.
В Туркестанской области ночью на севере, в горных районах, днем на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго восточный 8−13, на западе, севере, юге, в горных районах области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 29 тепла.
В Улытауской области на западе, севере, востоке дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 28−33, на севере области 25 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3−8 м/с, днем 9−14, порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +28+30°С.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.