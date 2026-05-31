Белорусский врач сказала, почему нельзя ложиться в течение трех часов после еды

Заведующая фониатрическим отделением консультативной поликлиники РНПЦ оториноларингологии Наталья Конойко на YouTube-канале «Смотри и живи» сказала, почему не надо ложиться в течение трех часов после приема пищи.
Дело в том, что это может серьезно повлиять на голос в результате ожога гортани желудочным соком. Наталья Конойко в связи со сказанным советует не есть на ночь и не принимать горизонтальное положение в течение трех часов после еды.
В целом, говорит фониатр, важно для голоса также не допускать в рацион продукты, которые пересушивают слизистую оболочку гортани. Это, например, острые соусы, кофе и крепкий чай, газировка, алкоголь. Есть и другие факторы. Скажем, лекарства — препараты против аллергии, сердечные таблетки, чей побочный эффект кашель.
«Опасность представляют и разговоры по мобильному телефону — из-за отсутствия обратной связи человек подсознательно начинает говорить намного громче, перенапрягая связки, — объясняет специалист. — Аналогичный стресс гортань испытывает в самолетах, где чрезмерно сухой воздух сочетается с необходимостью перекрикивать шум двигателей».
Также фониатр сказала, что имбирь помогает голосу, а коньяк и мед требуют осторожности, а еще предупредила, на какие серьезные заболевания указывает ком и першение в горле, навязчивый кашель и смена тембра голоса. Также специалист раскрыла, какая женская уловка с голосом не привлекает, а отталкивает мужчин.