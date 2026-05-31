Ливни на подходе: калининградцам, планирующим прогулку в ближайшие часы, советуют взять зонтики

В ближайшие часы на западе региона возможны кратковременные дожди, местами ливни. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 31 мая.
По данным метеостанций, днём в области возник ощутимый температурный контраст. В Калининграде и континентальной части региона воздух прогрелся до +19…+20, у побережья к 14:00 было всего +13…+15.
Тем, кто собирается к морю, советуют одеться теплее и взять зонт. Дожди уже прошли в Черняховском и Неманском районах, а на востоке Калининграда, в районе посёлка Малое Исаково, радары фиксировали ливни.
По словам синоптиков, облачность практически не смещается и продолжает расти. В ближайшие часы дождь может пройти и в других районах областного центра.
В Гидрометцентре прогнозировали, что начало лета в Калининградской области окажется холоднее климатической нормы.