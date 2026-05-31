Волгоградская весна застряла в списке «середнячков»

— В середине мая погода напомнила волгоградцам, что у нас все-таки южный город. Наблюдались по-настоящему летние температуры — 21 мая на метеостанции зафиксировано значение +31,3. Между тем, по правилам метеонаблюдений температура измеряется в тени в условиях сквозного проветривания. На открытом пространстве, в окружении асфальта в таких условиях температура приближается к +40 градусам, что для мая, конечно, многовато, — рассуждает Денис Солодовников. — В целом же уходящая весна была близка средним значениям. Теплый и сухой март компенсировался прохладным и влажным апрелем, а май оказался чрезвычайно «нормальным» для Волгограда. Никаких погодных рекордов прошедшей весной поставлено не было. Например, самая высокая майская температура была отмечена в 2007 году и составила 37,2 градуса. Максимум апрельских осадков наблюдался в 1997 году и был равен 81 миллиметру.