Для строительства гостиницы на променаде в Зеленоградске разрешили вырубить 23 дерева

Для строительства гостиницы на месте бывшего ресторана «Прибой» в Зеленоградске разрешили вырубить 23 дерева. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации муниципалитета.
Работы проведут на участке с кадастровым номером 39:05:010301:148. Земля под новый отель выходит непосредственно на променад. На территории вырубят алычу, клёны, липы и ивы. Также там спилят 26 кустов.
Порубочный билет выдали ООО «Прибой». Компенсационная стоимость составила 876,5 тысячи рублей. Взамен компания должна высадить 23 дерева и 26 кустов.
Ранее региональные власти разрешили построить гостиницу на месте бывшего ресторана «Прибой» в Зеленоградске. Документация действует до февраля 2031 года. Пятиэтажное здание появится на улице Тургенева. Его высота составит 19,80 метров, а общая площадь — более двух тысяч «квадратов». На территории рядом обустроят парковку на 20 машиномест.
Отметим, что инвестор также планирует возводить туристические объекты на территории санатория «Чайка», которая граничит с участком бывшего ресторана. В июле 2025 года масштабный проект одобрили на заседании архитектурного совета. На крупном земельном массиве в границах аллеи Дружбы, улицы Крымской и променада собираются разместить гостиницы, апартаменты и заведения общепита.
Длительное время в отношении недвижимости под бывшим рестораном проходили судебные тяжбы. В декабре 2022 года ООО «Прибой» отстояло право собственности на снесённое заведение общепита и добилось аренды земли для проведения реконструкции. Позднее у компании сменился владелец.
Администрация Зеленоградска пыталась лишить компанию права собственности на бывший ресторан, чтобы обустроить на территории у променада общественное пространство. Власти рассчитывали включить участок в проект аллеи Дружбы и надеялись выиграть суд.
С осени 2025 года единственным учредителем ООО «Прибой» является глава «СК МПК» Леонид Кухарев. Его группа компаний — один из крупнейших застройщиков региона. Она активно возводит жильё и туристические объекты в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском.