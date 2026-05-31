Для строительства гостиницы на променаде в Зеленоградске разрешили вырубить 23 дерева

Ранее региональные власти разрешили построить гостиницу на месте бывшего ресторана «Прибой» в Зеленоградске. Документация действует до февраля 2031 года. Пятиэтажное здание появится на улице Тургенева. Его высота составит 19,80 метров, а общая площадь — более двух тысяч «квадратов». На территории рядом обустроят парковку на 20 машиномест.