В Крыму запустили новый беспересадочный маршрут из Пскова

В Крым запустили новый беспересадочный маршрут: поезд «Таврия» теперь будет доставлять пассажиров из Пскова и Великого Новгорода прямиком на побережье в Евпаторию. Первый рейс отправился сегодня, 31 мая.
Так, состав будет выезжать из Пскова в 13:18, а далее следовать через Великий Новгород. В городе Чудово их присоединяют к основному поезду № 179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория. Далее путь проляжет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В Евпаторию состав прибудет через день в 13:30.
В обратном направлении из Евпатории вагоны будут отправляться в 17:55, а в Псков прибудут через день в 19:00.
Как сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», такие вагоны беспересадочного сообщения будут курсировать два-три раза в неделю.