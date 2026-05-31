В Крыму запустили новый беспересадочный маршрут из Пскова

31 мая отправился первый рейс.

Источник: Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

В Крым запустили новый беспересадочный маршрут: поезд «Таврия» теперь будет доставлять пассажиров из Пскова и Великого Новгорода прямиком на побережье в Евпаторию. Первый рейс отправился сегодня, 31 мая.

Так, состав будет выезжать из Пскова в 13:18, а далее следовать через Великий Новгород. В городе Чудово их присоединяют к основному поезду № 179/180 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Евпатория. Далее путь проляжет через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В Евпаторию состав прибудет через день в 13:30.

В обратном направлении из Евпатории вагоны будут отправляться в 17:55, а в Псков прибудут через день в 19:00.

Как сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс», такие вагоны беспересадочного сообщения будут курсировать два-три раза в неделю.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше