В Нижегородской области выявили особо опасные грибы

Наиболее коварным грибом Нижегородской области признана галерина окаймленная. Этот смертельно опасный вид имеет схожесть со съедобным летним опенком, что увеличивает риск случайного отравления. Олеся Лесная, куратор сообщества «Грибы, рыбы и ягоды НН» в VK, провела детальное различие между двойниками: «Опята обычно растут группами, а галерина — поодиночке. У опят отмечается приятный аромат, тогда как у галерины он отсутствует. Ножка опенка покрыта коричневатыми чешуйками, тогда как у галерины она имеет продольные волокна и мучнистый налет».