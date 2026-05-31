В Нижегородской области выявили особо опасные грибы

Наиболее коварным грибом Нижегородской области признана галерина окаймленная. Этот смертельно опасный вид имеет схожесть со съедобным летним опенком, что увеличивает риск случайного отравления. Олеся Лесная, куратор сообщества «Грибы, рыбы и ягоды НН» в VK, провела детальное различие между двойниками: «Опята обычно растут группами, а галерина — поодиночке. У опят отмечается приятный аромат, тогда как у галерины он отсутствует. Ножка опенка покрыта коричневатыми чешуйками, тогда как у галерины она имеет продольные волокна и мучнистый налет».
Опасность кроется в том, что эти грибы могут произрастать на одном и том же пне, что затрудняет их различение. Поэтому начинающим грибникам категорически не рекомендуется собирать летние опята. Даже опытные любители «тихой охоты» предпочитают избегать этих мест из-за высокого риска интоксикации.
Среди прочих опасных грибов упоминается гебелома клейкой — ядовитый аналог популярного для засолки валуя (кулачка). Отравление этим грибом не смертельно, но может вызвать серьезные недомогания. «Чтобы избежать ошибки, валуи следует собирать исключительно в нераскрывшемся, молодом виде, напоминающем “кулачок”. С возрастом шляпка валуя становится плоской, что делает его похожим на ядовитый двойник», — предостерегает эксперт.
Также стоит быть осторожным с лепиотой ядовитой, маскирующейся под съедобный зонтик пестрый. Ключевое отличие — размер: лепиота никогда не достигает габаритов зонтика. Отсутствие кольца на ножке — еще один отличительный признак лепиоты.