Беларусь встретит лето заморозками? Антициклон обрушит температуру — рядом с Минском тоже

Его центр окажется как раз над Беларусью, сообщает Telegram-канал «Метеовайб». Антициклон разгонит облака на большей части республики — в результате значительных осадков не будет. Только днем на крайнем востоке и юго-западе пойдут небольшие и непродолжительные дожди.
К каким ночным заморозкам приготовиться.
А ночью из-за уменьшения облачности и интенсивного радиационного выхолаживания температура на большей части страны понизится до +2..+7°С, однако на юго-западе и на западе будет теплее — +8..+11°С.
Интенсивное радиационное выхолаживание — это быстрое охлаждение поверхности земли и приземного слоя воздуха из-за потери тепла путем теплового излучения. Чаще всего оно происходит ночью при ясном небе и слабом ветре, когда облака не мешают теплу уходить в атмосферу.
В таких условиях температура у поверхности может опускаться значительно ниже, чем на высоте нескольких метров. Именно поэтому даже после теплого дня ночью возможны заморозки на почве.
А мезомодель S4x4 прогнозирует локальные заморозки на почве до 0..-1°С. Такие же температуры там ждем в окрестностях Минска. «Метеовайб» пишет, что на торфяниках Полесья температура на высоте 2 см местами может быть еще ниже.
Температура на почве утром 1 июня в Беларуси.
Мезомодель S4x4 — это высокодетализированная погодная модель, которая рассчитывает прогноз для относительно небольших территорий с шагом сетки около 4×4 км. Она используется для оценки локальных погодных явлений, которые глобальные модели могут не увидеть.
Модель помогает прогнозировать грозы, ливни, град, шквалы, суперъячейки и даже вероятность формирования торнадо. Однако такие прогнозы носят вероятностный характер и требуют подтверждения другими моделями и фактическими наблюдениями синоптиков.
Днем в начале июня — +22..+26°С.
Но днем 1 июня лето покажет себя в более привычном для него образе. Термометр зафиксирует +19..+24°С при слабом ветре, в столице -+20..+22°С.
Во вторник, 2 июня, ночью холод сохранится: готовимся к +4..+9°С, но локально воздух прогреется до +12°С. Днем еще теплее (+20..+26°С), а непродолжительные грозовые дожди ждем только на западе и юго-западе.
К слову, ансамблевый прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщает о теплой погоде в Беларуси надолго.
Град и шквалы в июне.
Ранее Smartpress.by сообщал, что синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ дал прогноз погоды на весь июнь в Беларуси. По словам специалиста, среднемесячная температура окажется выше нормы, но готовимся к дождям, граду и шквалам.
Температура на протяжении первого летнего месяца будет на 1−2°С больше климатической нормы. Она составляет от +15°С в северо-западной части Беларуси до +18°С в юго-восточной. Для сравнения: в мае обычно температура на 4 ниже.
В июне 2026 года ждем тепло на +20..+25°С. Но в отдельные дни при ясном небе воздух раскалится до +26..+30°С.