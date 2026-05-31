Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Трошечкин — о сезоне «Ротора»: такого отношения к футболу я не видел нигде

Полузащитник «Ротора» Александр Трошечкин стал гостем программы «Итоги Лиги PARI» на канале "Матч.

Полузащитник «Ротора» Александр Трошечкин стал гостем программы «Итоги Лиги PARI» на канале «Матч Премьер». Футболист подвёл итоги сезона, прокомментировал поражение в стыковых матчах против «Акрона» и рассказал о планах команды.

Тема поражения «Ротора» в стыковых играх вызвала широкий резонанс — её активно обсуждают далеко за пределами Волгограда. Одной из главных причин проигрыша команд Первой лиги называют неоднозначное судейство. Это касается не только матчей с участием волгоградцев, но и остальных команд, участвовавших в переходных играх.

Так, футбольный клуб «Урал» неоднократно выражал недовольство судейством в ключевых матчах. А футбольный эксперт Александр Бубнов в резкой форме высказался о работе арбитров в этих стыковых матчах, назвав его «позорищем».

Сам Трошечкин выделил несколько факторов, повлиявших на неудачу команды:

— Где‑то стечение обстоятельств, где‑то сыграли неправильно. Пропущенный на последних секундах первого тайма гол в первом матче выбил нас из колеи. После перерыва мы толком не коснулись мяча и пропустили ещё один — после этого вернуться в игру было уже крайне сложно.

Результаты матчей это подтвердили: в первой встрече в Волгограде «Ротор» уступил со счётом 0:2. Во втором матче команда играла «от ножа» и смогла забить лишь один гол (1:0), но этого оказалось недостаточно для выхода в РПЛ.

При этом важно отметить, что в ходе двухматчевого противостояния арбитры отменили два гола «Ротора» — оба решения вызвали серьёзные споры среди болельщиков и экспертов. Эти эпизоды наглядно иллюстрируют общую проблему неоднозначного судейства в переходных играх.

Футболист высказался о работе арбитров в матчах с «Акроном»:

— В ключевых моментах судейство было в одну сторону. Главный арбитр в поле Андрей Прокопов был менее опытным, чем VAR‑арбитр Василий Казарцев. Это могло повлиять на решения в спорных эпизодах.

С этим сложно не согласиться. Действительно, во многих эпизодах складывалось впечатление, что судьи относятся к представителям Первой лиги с большой прохладой. Чтобы выбить клуб РПЛ из элиты, команда‑претендент должна быть на голову сильнее — так, чтобы её сила и квалификация не вызывали сомнений.

По сути, «Ротору» нужно было выносить «Акрон» в обоих матчах, а не довольствоваться победой только во второй игре. Нельзя сомневаться и быть неуверенным в себе — об этом сразу дают понять на уровне стыковых матчей. Ты должен вырывать победу в каждом матче независимо от статуса соперника, иначе зачем выходить в РПЛ?

Совсем другая картина — в отношении города к футболу. Трошечкин высоко оценил атмосферу вокруг футбола в Волгограде и поддержку болельщиков:

— Волгоград — самый футбольный город из всех, где я когда‑либо играл. Болельщики здесь искренне любят футбол. Такого отношения города к футболу я не видел нигде. К тебе может официант подойти и спросить по схеме игры в прошедшей игре.

В подтверждение своих слов игрок привёл конкретный пример:

— Мы вещи перевозили с Никитой Чагровым. К нам люди подходят и благодарят за сезон, просто на улице. Это дорогого стоит.

Не менее важную роль сыграла и атмосфера внутри команды. Александр рассказал о ключевых факторах успеха в концовке сезона:

— Чёткость требований от Дмитрия Парфёнова в плане прагматичности игры: вертикальной, силовой. Он очень хорошо Первую лигу знает, и чётко доносил свои требования, а команда их очень хорошо воспринимала. Не только он, но и весь штаб, всё было довольно чётко и просто, благодаря чему мы смогли показать достойную игру. Опять же у нас очень здоровый коллектив, в котором каждый болеет за результат.

Перед «Ротором» уже поставлена задача выйти в РПЛ в следующем сезоне. Трошечкин выразил уверенность в возможности достижения этой цели:

— Мы способны достичь этой цели с нынешним тренерским штабом и составом, который летом планируется усилить.

Александр Веселовский.

Фото Андрея Поручаева.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше