Нижегородцы начнут купаться с 1 июня

К началу сезона 2026 года официальные места отдыха были организованы практически во всех районах Нижнего Новгорода. Городские пляжи, оборудованные спасательными пунктами, раздевалками, туалетами и обозначенной акваторией, откроются на озерах Парковом, Больничном, Сортировочном, Силикатном, Пестичном, Лунском, Светлоярском, а также на озерах № 1 и № 3 Щелоковского хутора. Кроме того, в Кстовском районе, который теперь входит в состав Нижнего Новгорода, появится зона отдыха на реке Кудьма.