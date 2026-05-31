Нижегородцы начнут купаться с 1 июня

С 1 июня в Нижнем Новгороде официально стартует купальный сезон. К началу лета подготовили 13 оборудованных пляжей и 7 зон для отдыха у воды. Отдыхающие смогут наслаждаться летними днями до конца августа, а в это время специалисты будут еженедельно контролировать качество воды и почвы на всех организованных площадках.
К началу сезона 2026 года официальные места отдыха были организованы практически во всех районах Нижнего Новгорода. Городские пляжи, оборудованные спасательными пунктами, раздевалками, туалетами и обозначенной акваторией, откроются на озерах Парковом, Больничном, Сортировочном, Силикатном, Пестичном, Лунском, Светлоярском, а также на озерах № 1 и № 3 Щелоковского хутора. Кроме того, в Кстовском районе, который теперь входит в состав Нижнего Новгорода, появится зона отдыха на реке Кудьма.
Администрация города напоминает, что купаться разрешено только на специально оборудованных пляжах, где обеспечена безопасность. Зоны отдыха, расположенные на реке Оке (улица Фучика и затон имени 25 лет Октября), Мещерском озере, набережной Гребного канала Волги и озере № 2 Щелоковского хутора, предназначены исключительно для принятия солнечных ванн, пикников и прогулок. Купание в этих местах запрещено. Перед посещением любых водных объектов нижегородцам рекомендуется проверять актуальные данные лабораторных исследований Роспотребнадзора, поскольку статус водоемов может меняться в течение летнего периода.