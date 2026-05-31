«Балтика» выкупила у «Альянсы» панамского защитника Эдуардо Андерсона

Профессиональную карьеру футболист начинал в «Альянсе». В 2022 году он помог команде стать чемпионом Панамы, после чего выступал за «Сан-Карлос» и «Депортиво Саприсса» в Коста-Рике. С последним клубом Андерсон взял титул в Клаусуре-2024. За сборную республики защитник играл на Золотом кубке КОНКАКАФ-2023 и Кубке Америки-2024.