«Балтика» выкупила у «Альянсы» панамского защитника Эдуардо Андерсона

Контракт с футболистом будет действовать до 30 июня 2030 года.

«Балтика» договорилась с панамской «Альянсой» о выкупе центрального защитника Эдуардо Андерсона и подписала с ним контракт до 30 июня 2030 года. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградского клуба.

Андерсон переехал в Калининград в феврале 2026-го и успел провести за «Балтику» семь матчей. В РПЛ он дебютировал против ЦСКА в 21 туре, а в последних играх сезона закрепился в стартовом составе.

Профессиональную карьеру футболист начинал в «Альянсе». В 2022 году он помог команде стать чемпионом Панамы, после чего выступал за «Сан-Карлос» и «Депортиво Саприсса» в Коста-Рике. С последним клубом Андерсон взял титул в Клаусуре-2024. За сборную республики защитник играл на Золотом кубке КОНКАКАФ-2023 и Кубке Америки-2024.

«Балтика» получила еврокубковую лицензию на сезон-2026/27. Документ даёт право выступать в турнирах под эгидой УЕФА. Помимо калининградцев, такие разрешения получили московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Краснодар» и петербургский «Зенит».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
