Производство яиц в Ростовской области выросло на 31, 6%

По данным экспертов, опрошенных «Ъ», на рынке устойчивое перепроизводство: выпускается на 20% больше яиц, чем потребляется. Предприятия увеличили выпуск после кризиса, развернувшегося на рынке в 2023 году, но со временем конъюнктура поменялась: на пике перепроизводства закупочная цена яиц оказалась в два раза ниже себестоимости. Специалисты связывают это с ограниченным спросом и нехваткой перерабатывающих мощностей.