В Казанском конгрессе хирургов приняли участие специалисты со всей России

Он был посвящен актуальным вопросам неотложной хирургии мирного и военного времени.

Источник: Национальные проекты России

II Казанский конгресс хирургов прошел в столице Татарстана 28−29 мая в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Участие в мероприятии приняли ведущие специалисты со всей России, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Конгресс был посвящен актуальным вопросам неотложной хирургии мирного и военного времени. Участники обсудили оказание помощи раненым и пострадавшим, профилактику осложнений и особенности работы хирургов в экстремальных условиях.

Также на конгрессе проходили мастер-классы, например на биоблоке «Хирургия повреждений груди» для отработки техники вмешательств. Кроме того, была предусмотрена отдельная секция для операционных и эндоскопических медицинских сестер.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.