В Алматы подготовили десятки мероприятий ко Дню защиты детей

1 июня в Алматы состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

Источник: GOV

Во всех районах города для юных жителей подготовили концерты, фестивали, спортивные соревнования, театральные постановки и бесплатные культурные программы, передает DKNews.kz.

Праздничные события охватят десятки площадок и объединят тысячи детей и родителей.

Для детей подготовили насыщенную программу.

В рамках празднования дети смогут бесплатно посетить различные культурные и развлекательные объекты города.

В программе:

  • посещение цирка
  • экскурсии в музеи
  • прогулки в зоопарке
  • мероприятия в городских парках
  • образовательные и развлекательные активности
  • спортивные соревнования
  • творческие мастер-классы.

Организаторы отмечают, что главная задача праздника — создать для детей атмосферу радости, творчества и новых открытий.

Главным событием станет BALA FEST.

Центральным мероприятием станет городской детский фестиваль «Алматы BALA FEST — 2026», посвященный Международному дню защиты детей.

Ожидается, что масштабный праздник объединит около 5 тысяч школьников, их родителей и педагогов.

В течение нескольких месяцев учащиеся с 1 по 11 класс принимали участие в конкурсах по различным направлениям:

  • творчество
  • спорт
  • литература
  • экология
  • робототехника
  • программирование.

Всего фестиваль охватил более 240 тысяч детей. Лучшие участники были отмечены дипломами и сертификатами.

Финал пройдет в центре города.

Заключительный этап фестиваля состоится в Мемориальном сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

Для гостей подготовили:

  • тематические площадки
  • творческие мастер-классы
  • квесты
  • выставки робототехники
  • демонстрацию дронов и техники
  • интерактивные игры
  • концертную программу.

Организаторы подчеркивают, что BALA FEST призван помочь детям раскрыть свои способности, познакомиться с современными технологиями и провести праздник интересно и с пользой.

Чем интересен фестиваль.

BALA FEST стал одной из крупнейших детских площадок Алматы, объединяющей образование, творчество, спорт и современные технологии.

Фестиваль дает возможность школьникам продемонстрировать свои достижения, получить новые знания и познакомиться с перспективными направлениями развития, включая робототехнику и программирование.