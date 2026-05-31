В Алматы подготовили десятки мероприятий ко Дню защиты детей

Во всех районах города для юных жителей подготовили концерты, фестивали, спортивные соревнования, театральные постановки и бесплатные культурные программы, передает DKNews.kz.
Праздничные события охватят десятки площадок и объединят тысячи детей и родителей.
Для детей подготовили насыщенную программу.
В рамках празднования дети смогут бесплатно посетить различные культурные и развлекательные объекты города.
В программе:
- посещение цирка
- экскурсии в музеи
- прогулки в зоопарке
- мероприятия в городских парках
- образовательные и развлекательные активности
- спортивные соревнования
- творческие мастер-классы.
Организаторы отмечают, что главная задача праздника — создать для детей атмосферу радости, творчества и новых открытий.
Главным событием станет BALA FEST.
Центральным мероприятием станет городской детский фестиваль «Алматы BALA FEST — 2026», посвященный Международному дню защиты детей.
Ожидается, что масштабный праздник объединит около 5 тысяч школьников, их родителей и педагогов.
В течение нескольких месяцев учащиеся с 1 по 11 класс принимали участие в конкурсах по различным направлениям:
- творчество
- спорт
- литература
- экология
- робототехника
- программирование.
Всего фестиваль охватил более 240 тысяч детей. Лучшие участники были отмечены дипломами и сертификатами.
Финал пройдет в центре города.
Заключительный этап фестиваля состоится в Мемориальном сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.
Для гостей подготовили:
- тематические площадки
- творческие мастер-классы
- квесты
- выставки робототехники
- демонстрацию дронов и техники
- интерактивные игры
- концертную программу.
Организаторы подчеркивают, что BALA FEST призван помочь детям раскрыть свои способности, познакомиться с современными технологиями и провести праздник интересно и с пользой.
Чем интересен фестиваль.
BALA FEST стал одной из крупнейших детских площадок Алматы, объединяющей образование, творчество, спорт и современные технологии.
Фестиваль дает возможность школьникам продемонстрировать свои достижения, получить новые знания и познакомиться с перспективными направлениями развития, включая робототехнику и программирование.