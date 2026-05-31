На Дону в гостиницах за три месяца остановились почти 410 тыс. человек

Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу гостей в коллективных средствах размещения в январе-марте 2026 года. Всего в указанный период в отелях, гостиницах, хостелах региона остановились 409,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Источник: Коммерсантъ

Показатель Ростовской области вырос на 57,6% по сравнению с показателем января-марта 2025 года.

На первом месте по количеству гостей в коллективных средствах размещения находится Москва (более 3 млрд человек). Далее идутт Краснодарский край (более 1,7 млн человек) и Московская область (1,6 млн человек). Ростовская область находится на девятом месте рейтинга.