Слабослышащие волгоградцы стали артистами театра кукол

— Еще в роддоме по результатам аудиологического скрининга Марк попал в группу риска, — вспоминает Яна Талаева. — В месяц его направили в сурдологический центр. Сурдопедагог, отслеживающий частоты с помощью погремушек и дидактических материалов, заметила некоторые реакции. Но в девять месяцев диагноз был поставлен окончательно. Сыну на полгода назначили ношение слухового аппарата, но, к сожалению, в случае с глубокими потерями — либо глухотой, либо тугоухостью четвертой степени — он в полной мере не справляется со своей задачей. Нам предложили обратиться в московский федеральный центр и пройти процедуру кохлеарной имплантации, при которой в улитку вставляют электрод, а сверху устанавливается речевой процессор, посредством тока преобразующий звук. Сначала меня страшила неизвестность, ведь я не видела таких детей, не общалась с их родителями. Перед глазами была одна лишь картинка. К тому же, у сына выявили достаточно серьезную неврологическую патологию, и эта операция могла отбросить нас назад. Но все же отказываться от возможности и затягивать лечение я не хотела. Когда Марку было 2,3 года, я понимала, что он меня совсем не слышит и уже ждала операции.