Белорусский врач предупредил об опасности 30−50 приседаний в день, которые рекомендуют блогеры

Кандидат медицинских наук, декан лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета Сергей Алексейчик назвал sb.by опасность 30−50 приседаний в день, которые рекомендуют блогеры. В их роликах говорится, что месяц такой активности избавит от целлюлита, вернет ногам рельеф и тонус мышцам, укрепит спину.
Но Сергей Алексейчик предупреждает:
«Если у человека уже диагностировано ожирение, то 30 — 50 приседаний в день способны “убить” его коленные суставы. И тогда уже никакой мышечный тонус не поможет».
Есть и другой нюанс, связанный с повышением внутрибрюшного давления при интенсивных приседаниях. Это риск возникновения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда регулярно повторяется забросом в пищевод содержимого желудка, а порой и двенадцатиперстной кишки.
«Приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода», — дает характеристику описанному выше состоянию врач.
Также он напоминает, что во время приседаний человек не сможет дышать диафрагмой, что может привести к гипоксии:
«Крайне опасное состояние для пациента в возрасте, у которого уже есть склероз сосудов головного мозга, критические сужения коронарных сосудов и другие патологии».
Потому вывод Сергея Алексейчика прост: выбирать нагрузки в рамках физиологии.
