Народные приметы на 1 июня: сегодня нельзя переезжать

По народному календарю сегодня Иван Хлеборост, Иван Долгий, Обновление, Иван — Медвяные росы, Иван Летний.
Сегодня нельзя стирать и развешивать белье, особенно на открытом воздухе, чтобы не улетучилось семейное благополучие. Не стоит начинать строительство или переезжать в новый дом — жизнь в таком доме будет тяжелой, а сам он быстро обветшает. Нельзя работать с землей — нарушение запрета может привести к неурожаю. Опасно просить или давать хлеб или соль, чтобы не голодать в течение года.
Для привлечения финансового благополучия проводили ритуал: клали под подушку наполненный монетами кошелек. Тех, кто хорошо высыпался, по поверьям, ждала прибыль в течение всего года.
Сегодня надо собирать лекарственные травы и росу. По поверьям, собранные в этот день травы обладают особой целебной силой, а роса способна избавить от кожных заболеваний.
Если день провести в трудах, год пройдет в изобилии. Сегодня нельзя грустить, иначе лето будет пасмурным.
Народные приметы на 1 июня:
— вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру;
— идет дождь — к теплой, сухой погоде в июне и хорошему урожаю ржи;
— выпала обильная роса — к урожаю;
— нет росы — к осадкам;
— туман стелется — к обилию грибов;
— раки выползали на берег — к близкому ненастью;
— ясная и теплая погода — к засушливому лету.
— много комаров — осень будет теплой.
Источник: astromeridian.ru.