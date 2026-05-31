Народные приметы на 1 июня: сегодня нельзя переезжать

Чтобы год был благополучным, сегодня надо положить под подушку кошелёк с монетами.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Иван Хлеборост, Иван Долгий, Обновление, Иван — Медвяные росы, Иван Летний.

Сегодня нельзя стирать и развешивать белье, особенно на открытом воздухе, чтобы не улетучилось семейное благополучие. Не стоит начинать строительство или переезжать в новый дом — жизнь в таком доме будет тяжелой, а сам он быстро обветшает. Нельзя работать с землей — нарушение запрета может привести к неурожаю. Опасно просить или давать хлеб или соль, чтобы не голодать в течение года.

Для привлечения финансового благополучия проводили ритуал: клали под подушку наполненный монетами кошелек. Тех, кто хорошо высыпался, по поверьям, ждала прибыль в течение всего года.

Сегодня надо собирать лекарственные травы и росу. По поверьям, собранные в этот день травы обладают особой целебной силой, а роса способна избавить от кожных заболеваний.

Если день провести в трудах, год пройдет в изобилии. Сегодня нельзя грустить, иначе лето будет пасмурным.

Народные приметы на 1 июня:

— вороны сидят клювами в одну сторону — к сильному ветру;

— идет дождь — к теплой, сухой погоде в июне и хорошему урожаю ржи;

— выпала обильная роса — к урожаю;

— нет росы — к осадкам;

— туман стелется — к обилию грибов;

— раки выползали на берег — к близкому ненастью;

— ясная и теплая погода — к засушливому лету.

— много комаров — осень будет теплой.

Источник: astromeridian.ru.