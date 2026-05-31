В Аскинском районе Башкирии запустили образовательный цифровой ресурс

Образовательное программное обеспечение «АЛМА Патриот» поступило в межпоселенческую центральную библиотеку Аскинского района Башкирии при поддержке национального проекта «Семья». Оно дает возможности для патриотического воспитания и изучения истории, культуры и традиций России в интерактивном формате, сообщили в администрации муниципалитета.
«АЛМА Патриот» состоит из семи тематических блоков: «Карта России», «Викторина», «Государственность», «Национальные праздники», «Выдающиеся личности», «Интерактивная доска» и «Пазлы». Каждый модуль позволяет изучать материал в образовательной форме.
«Сегодня библиотека Аскинского района демонстрирует новый подход к работе, превращаясь в современный культурно-образовательный центр, где традиционные формы обучения дополняются цифровыми технологиями. Интерес к истории и культуре России заметно вырос — дети и взрослые включаются в процесс с большим энтузиазмом», — рассказала директор учреждения Земфира Зарифуллина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.