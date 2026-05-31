Акция по сдаче использованных батареек продлится в Воронеже до 5 июня

Батарейки следует приносить в 5-литровых бутылках, так как пакеты и картонные коробки рвутся при транспортировке. Свыше 1 кг принимают на ул. Фридриха Энгельса, 52а — в здании Министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области. Менее 1 кг и немного блистеров можно оставить в центре экополитики на площади Ленина, 8, в специальной коробке в фойе на первом этаже. Учреждения работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а по пятницам — до 16:45.