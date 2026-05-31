Акция по сдаче использованных батареек продлится в Воронеже до 5 июня

Акция по сбору отработанных элементов питания продлится в Воронеже по 5 июня, сообщили в областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Сбор и переработка таких отходов предусмотрена национальным проектом «Экологическое благополучие».
Мероприятие подготовили общественники из воронежского центра экологической политики. Они принимают использованные батарейки и блистеры от лекарств, чтобы отправить их в Национальную экологическую компанию в Ярославле. Там отходы безопасно утилизируют, а те материалы, что можно использовать повторно, вернут в производство.
Батарейки следует приносить в 5-литровых бутылках, так как пакеты и картонные коробки рвутся при транспортировке. Свыше 1 кг принимают на ул. Фридриха Энгельса, 52а — в здании Министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области. Менее 1 кг и немного блистеров можно оставить в центре экополитики на площади Ленина, 8, в специальной коробке в фойе на первом этаже. Учреждения работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а по пятницам — до 16:45.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.