В Новосибирске 1 июня пройдут праздничные программы ко Дню защиты детей

1 июня 2026 года в Новосибирске во всех крупных парках пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков.
В программе — концертные и игровые программы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, интерактивные площадки, аквагрим и творческие зоны.
Основные площадки и время работы:
— Парк «Сосновый бор»:
Горожан ждут семейные фестивали, в том числе «ЭКО-СЕМЬЯ» и «Фестиваль движения Первых», а также тематические интерактивные зоны и выступления творческих коллективов.
Организаторы отмечают, что мероприятия рассчитаны на детей и семейный отдых, вход на большинство площадок будет свободным.