В Новосибирске 1 июня пройдут праздничные программы ко Дню защиты детей

В парках города запланированы концерты, мастер-классы и шоу.

Источник: Комсомольская правда

1 июня 2026 года в Новосибирске во всех крупных парках пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков.

В программе — концертные и игровые программы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, интерактивные площадки, аквагрим и творческие зоны.

Основные площадки и время работы:

— Парк «Сосновый бор»: 13:00—16:00 — Парк «Затулинский»: 14:00—19:00 — Парк имени С. М. Кирова: 12:00—19:00 — Парк «Центральный»: 12:00—16:00 — Парк «У моря Обского»: 13:00—17:00 — Парк «Бугринская роща»: 17:00—20:00 — Заельцовский парк: 14:00—17:00 — Парк «Первомайский»: 10:00—15:40 — Парк «Березовая роща»: 12:00—20:30 — Михайловская набережная: 12:00—19:00.

Горожан ждут семейные фестивали, в том числе «ЭКО-СЕМЬЯ» и «Фестиваль движения Первых», а также тематические интерактивные зоны и выступления творческих коллективов.

Организаторы отмечают, что мероприятия рассчитаны на детей и семейный отдых, вход на большинство площадок будет свободным.