В полиции назвали 7 фраз, после которых можно смело вешать трубку: разбираем классику телефонного развода

Телефонные мошенники часто заворачивают требование срочно перевести деньги в официоз — выдумывают несуществующие процедуры и прикрываются названиями банков, ведомств и спецслужб. Список самых популярных фраз управление МВД по борьбе с киберпреступлениями публикует в своём канале на платформе Макс.
1. «Безопасный счёт».
Один из главных маркеров обмана. Эксперты подчёркивают: у банков нет специальных, защищённых или резервных счетов, на которые нужно срочно переводить деньги. Если собеседник предлагает «спасти» сбережения таким способом, разговор лучше закончить.
2. «Дистанционный обыск».
Такой процедуры не существует. Силовики не осматривают квартиры по видеосвязи, в мессенджерах или по телефону. Просьба показать жильё в камеру без понятых — повод сразу насторожиться.
3. «Декларация наличных средств».
Этой фразой аферисты обычно подводят человека к передаче денег курьеру или переводу на чужой счёт. Звучит официально, но смысл простой: у вас пытаются забрать наличные или вывести средства с карты.
4. «Внештатные сотрудники фельдъегерской службы».
Фельдъегерская служба занимается доставкой служебной корреспонденции, документов и специальных отправлений между госорганами. Деньги граждан она не забирает. Если в разговоре появляются «сотрудники» этой службы, разговор можно закончить.
5. «Зеркальный кредит».
Звучит загадочно, но в нормальной банковской практике такого термина нет. Переводим с языка аферистов: жертву убеждают срочно взять заём, чтобы «перекрыть» или «отменить» чужой кредит. На деле человек оформляет всё на себя и остаётся с реальным долгом.
6. «Спецъячейка Центробанка».
Банк России не принимает деньги граждан и не открывает им личные сейфы. Его задача — регулировать финансовую систему, следить за банками и устойчивостью рубля. Нужно ли продолжать?
7. «Встречный перевод».
Ещё один красный флажок — просьба сначала отправить деньги, чтобы потом получить выигрыш, инвестдоход или другую выплату. То же касается «гарантийного платежа», «верификационного депозита», «антифрод-проверки» и «конвертации». Если за обещанную сумму требуют предварительный взнос, надо прощаться.
