Сколько воды получили водохранилища Крыма за май

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май — РИА Новости Крым. Фактический объем всех водохранилищ естественного стока в мае составил 188 миллионов кубометров воды. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Источник: AP 2024

«Общий фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока составил 188 миллионов кубометров. Сейчас мы находимся на графике средних многолетних показателей. За май объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился на 4 миллиона кубометров», — отметил завкафедрой КФУ.

Анатолий Копачевский в свою очередь прокомментировал майские притоки трех водохранилищ, снабжающих город Симферополь — Аянского, Симферопольского и Партизанского.

«С точки зрения притоков, которые пришли за май, в частности, в Аянское водохранилище поступил 1 миллион 43 тысячи кубометров воды при среднем многолетнем майском притоке 977 тысяч. Поскольку Аянское водохранилище уже несколько месяцев как полное, то в мае был осуществлен сброс воды в объеме 385 тысяч метров кубических», — рассказал гость эфира.

Он также добавил, что в Симферопольское водохранилище в мае приток составил 2,5 миллиона кубов, при этом среднемноголетние значение — 3 миллиона 474 тысячи. Поскольку Симферопольское водохранилище тоже наполнено достаточно сильно, и сейчас там 29,5 миллионов кубов наполнения, то в мае был произведен сброс в объеме 1 миллион метров кубических, уточнил он.

«В Партизанское водохранилище в мае поступило 4 миллиона 647 тысяч кубометров воды за 27 суток, а среднемноголетнее значение — 3,5 миллиона. В данном случае нынешний приток превысил максимальный. За 40 лет наблюдений здесь минимальный приток составлял 209 тысяч, а максимальный — 14 миллионов 614 тысяч. Поскольку водохранилище наполнилось, и у нас оно уже не вызывает никаких опасений, которые были год назад, то также осуществлялся сброс. За май он составил 2,5 миллиона кубометров», — рассказал спикер.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» обратил внимание на то, что ввиду изменений климатической повестки динамика притоков такова, что даже в не самый водообильный год водохранилища Крыма наполнены фактически полностью, и приходится даже сбрасывать определенные объемы воды.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
