В Сочи открылся новый этнографический комплекс

Этнографический комплекс «Шапсугский берег» открылся в ауле Большой Кичмай в Лазаревском районе Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.
Часть экспонатов передали местные жители, некоторые были приоритетны на интернет-площадках. В комплексе также есть и предметы быта, найденные в окрестностях аула.
В этнокомплексе подробно рассказывают о семейных и общественных традициях адыгов-шапсугов, особенностях национального этикета и гостеприимства, старинных легендах и преданиях. В мастерской авторских сувениров представлены изделия ручной работы от краснодеревщиков, гончаров, стеклодувов, золотошвеек. Там же можно понаблюдать за их работой.
