Почему главное качество в мужчине — это покладистость

Вот вы только себе представьте: квартира, вся заваленная атрибутикой для рыбалки. Есть даже отдельная комната со стеллажами под удочки, снасти, блесны и прочие мормышки. Две палатки и спальные мешки на все случаи жизни. И обязательно огромный вместительный внедорожник специально для выезда на рыбалку. Все свободное время семья проводит на водоемах. Телефоны домочадцев забиты фотографиями улова… Представили? Вот и мне страшно, потому что жена-рыбак — горе в семье. Но на вопрос знакомых: «Миша, как же вы так увлеклись рыбной ловлей?» — он с усмешкой отвечает: «Жена сказала, что теперь мы любим рыбалку!». И ведь если бы у него был другой характер, то скандалов было бы не избежать. ~Кому понравится жить с человеком, у которого на уме только рыба?~