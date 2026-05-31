В Батайске строится новая школа

Новая школа площадью более 25 тысяч кв. метров будет со спортзалами, актовым залом на 540 мест, столовой. В физкультурно-спортивной зоне на территории учебного заведения будет несколько площадок для занятий различными видами спорта и круговая беговая дорожка. Также будет организована зона тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками и открытым амфитеатром.