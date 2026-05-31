В Батайске строится новая школа

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в личном приёме граждан. Прием по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина провел его полномочный представитель в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Жительница Батайска Светлана Касьяненко обратилась по вопросу завершения строительства нового здания школы № 6.
«Для нас проект по шестой школе является приоритетным, находится на особом контроле. Договор с подрядчиком подписан в марте 2025 года, срок выполнения — 31 марта 2027 года. Большая сумма — почти 2 млрд рублей, значительная часть — из федерального бюджета. Школа новая, современная, строится по всем современным стандартам, включая спорт, питание, активный отдых», — сказал Юрий Слюсарь.
Строительство четырехэтажного школьного здания из пяти блоков ведётся по федеральному проекту «Всё лучшее — детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Подрядчик работает с опережением графика. Строительная готовность объекта — 40%.
Новая школа площадью более 25 тысяч кв. метров будет со спортзалами, актовым залом на 540 мест, столовой. В физкультурно-спортивной зоне на территории учебного заведения будет несколько площадок для занятий различными видами спорта и круговая беговая дорожка. Также будет организована зона тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками и открытым амфитеатром.
На оснащение образовательного учреждения из регионального бюджета планируется выделить 265,3 млн рублей.
Школа рассчитана почти на полторы тысячи мест. Занятия здесь должны начаться уже в следующем году.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.