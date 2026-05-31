Удивительную красоту волжских степи показал фотограф из Серафимов

Красоту волжской природы — гордой, но в то же время нежной и утонченной — показал фотограф из Серафимовича Андрей Ковалёв.
Лето, на цыпочках крадущееся к Волгоградской области, ощущается сегодня в деталях — в ярких полевых цветах с тонким ароматом, который многие из горожан назвали бы лучшим парфюмом, и в изумрудной земли вдоль рек.
— Совсем скоро степи заиграют новыми красками: серебристо — серые волны ковыля, яркие пятна полевых цветов, изумрудная зелень вдоль рек, — рассуждает автор снимков. — Воздух станет особенно душистым — с нотками разнотравья, свежестью Дона и едва уловимым ароматом спеющих в садах фруктах.
А какая музыка зазвучит в скором времени в бескрайних полях! Вечерний стрекот цикад невидимыми нитями связывает многих из нас с прошлым — с теми днями, когда лето кажется бесконечным, а каждый день — максимально беззаботным.
— Время пикников у реки, долгих прогулок и наслаждения каждым мгновением — все это уже близко, — заключает Андрей Ковалёв.
Фото Андрея Ковалёва.