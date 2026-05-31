Какой сегодня праздник: Международный день защиты детей

Всемирный день молока отмечают ежегодно 1 июня. Праздник совпадает с Международным днём защиты детей — это подчёркивает важность молока для здорового роста и развития ребёнка. Впервые праздник отметили в 2001 году. В России праздник отмечают с 2008 года. Например, в Ростовской области две компании совместно организовали праздник для 500 детей и их родителей с бесплатной раздачей молока и развлекательной программой. По данным на 2025 год, за 9 месяцев россияне выпили 3 млрд литров молока. Потребление выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2024 году потребление молока на душу населения в России достигло 250 кг — это наивысший показатель почти за 30 лет. При этом среднее потребление молока в мире составляет 116−118 кг.