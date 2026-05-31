Какой сегодня праздник: Международный день защиты детей

Международный день защиты детей отмечают ежегодно 1 июня. Праздник призван привлечь внимание общества к проблемам детства и защите прав несовершеннолетних. В 1924 году Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребёнка — первый международный документ, провозгласивший необходимость защиты детей. Вторая мировая война оставила миллионы детей сиротами, без доступа к образованию и медицинской помощи. Это показало: дети — самая уязвимая часть общества. В 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин в Париже было принято решение учредить Международный день защиты детей. Уже в 1950 году впервые праздник широко отметили в 51 стране мира. В России праздник отмечают с 1954 года. 1 июня часто совпадает с началом летних каникул — это делает дату удобной для массовых мероприятий на открытом воздухе.
Всероссийский день футбола — праздник, посвящённый самому популярному виду спорта в России. Он призван популяризировать футбол среди населения всех возрастов и поддерживать развитие массового спорта. Праздник инициирован Российским футбольным союзом (РФС) при поддержке Минспорта РФ и региональных властей. В 2023 году впервые проведён масштабный фестиваль «Всероссийский день футбола» (главное событие прошло 10 июня в «Лужниках», Москва). Праздник приурочили к 100‑летию московского спорта и суперфиналу FONBET Кубка России. Фестиваль в «Лужниках» объединил более 2000 команд и собрал свыше 20000 гостей. В 2024 году фестивали прошли 1−2 июня во многих городах России (Волгоград, Казань, Омск, Екатеринбург, Санкт‑Петербург и др.). Главный праздник снова состоялся в «Лужниках». По данным Минспорта, футбол — самый массовый вид спорта в России. В 2024 году им занимались 3,45 млн человек (отрыв от второго места — плавания — 475 тыс. человек).
Всемирный день молока отмечают ежегодно 1 июня. Праздник совпадает с Международным днём защиты детей — это подчёркивает важность молока для здорового роста и развития ребёнка. Впервые праздник отметили в 2001 году. В России праздник отмечают с 2008 года. Например, в Ростовской области две компании совместно организовали праздник для 500 детей и их родителей с бесплатной раздачей молока и развлекательной программой. По данным на 2025 год, за 9 месяцев россияне выпили 3 млрд литров молока. Потребление выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2024 году потребление молока на душу населения в России достигло 250 кг — это наивысший показатель почти за 30 лет. При этом среднее потребление молока в мире составляет 116−118 кг.