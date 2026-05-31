В Серафимовиче Волгоградской области провели открытую семейную приемную

Посетители смогли задать вопросы представителям различных ведомств, например, центра занятости населения.

Источник: Национальные проекты России

«Единая открытая семейная приемная» работала 29 мая в Серафимовичском центре социального обслуживания населения Волгоградской области, сообщили в учреждении. Работу консультационной площадки запустили в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Посетители «Единой открытой семейной приемной» смогли получить интересующую информацию и задать вопросы представителям различных ведомств, например, центра занятости населения, соцфонда, отдела по образованию, опеке и попечительству, судебным приставам. Все желающие получили необходимые рекомендации и поддержку.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

