Хвича Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

25-летний хавбек уже становился чемпионом Италии в составе «Наполи», а в России выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок страны в сезоне-2018/19. В «ПСЖ» он дважды брал Лигу чемпионов, стал двукратным чемпионом Франции, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.