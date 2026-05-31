Хвича Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом завершившегося сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Источник: Life.ru

В финале турнира парижане в Будапеште обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3) и второй год подряд завоевали главный еврокубок. Кварацхелия при счёте 0:1 заработал 11-метровый удар, который затем реализовал Усман Дембеле. Всего в розыгрыше грузинский легионер провёл 16 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

25-летний хавбек уже становился чемпионом Италии в составе «Наполи», а в России выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок страны в сезоне-2018/19. В «ПСЖ» он дважды брал Лигу чемпионов, стал двукратным чемпионом Франции, а также обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Напомним, французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд — в финале в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти со счётом 4:3, при этом основное время завершилось 1:1. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя.

