Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сочинском «Роза Хуторе» выпало полметра снега в последний день весны

Снег выпал на курорте «Роза Хутор» в Сочи в последние выходные мая.

Снег выпал на курорте «Роза Хутор» в Сочи в последние выходные мая. На вершине Роза Пик на высоте 2320 метров снежный покров достиг полуметра. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Температура на высоте опустилась до минус одного градуса. Сейчас идёт слабый ливневый снег, возможна метель.

Видимость не превышает 200 метров, юго-западный ветер дует со скоростью девять метров в секунду.

В это же время в остальных районах Кубани сообщают о потопах. Из-за ливней резко поднимается уровень рек, подтапливает дома и дороги. В краевой столице залило набережную в микрорайоне Юбилейный.