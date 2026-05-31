В сочинском «Роза Хуторе» выпало полметра снега в последний день весны

Снег выпал на курорте «Роза Хутор» в Сочи в последние выходные мая. На вершине Роза Пик на высоте 2320 метров снежный покров достиг полуметра. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.
Температура на высоте опустилась до минус одного градуса. Сейчас идёт слабый ливневый снег, возможна метель.
Видимость не превышает 200 метров, юго-западный ветер дует со скоростью девять метров в секунду.
В это же время в остальных районах Кубани сообщают о потопах. Из-за ливней резко поднимается уровень рек, подтапливает дома и дороги. В краевой столице залило набережную в микрорайоне Юбилейный.