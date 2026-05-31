46 человек погибли в результате взрыва на складе в Мьянме

В результате взрыва в населенном пункте Намкхам, расположенном в Мьянме, по данным Associated Press, погибло 46 человек. Уточняется, что данные примерные и предварительные, и, к сожалению, число раненых и погибших может увеличиться.
«Взрыв произошел в воскресенье в здании на северо-востоке Мьянмы, где, как предполагается, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности», — говорится в публикации.
В результате происшествия погибли шестеро детей, а 74 человека получили травмы и были доставлены в больницу. Один из участников спасательной операции рассказал агентству, что взрыв причинил значительный ущерб более чем ста домам.
Уточняется, что Намкхам находится под контролем повстанцев из Освободительной армии Та-Анг (TNLA). Представители этой группировки в социальных сетях заявили, что в здании хранился гремучий студень для горных работ. Повстанцы утверждают, что расследуют обстоятельства взрыва.
