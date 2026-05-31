В станице Брюховецкой Краснодарского края начали строить набережную

Строительство набережной в станице Брюховецкой Краснодарского края стартовало при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Брюховецкого района.
На территории обустроят дорожки, установят детскую, спортивную и воркаут-площадки. Также запланирована зона отдыха и открытая сцена. Кроме того, специалисты озеленят пространство, установят системы освещения и видеонаблюдения, а также объекты малых архитектурных форм. На сегодня мастера уже приступили к подготовительным работам: расчистке территории, планировке и созданию инфраструктурной основы для дальнейшего благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.