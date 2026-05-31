В Ленинском и Октябрьском районах по инициативе депутатов спилили сухие ветки

Жители дома № 40 по улице Шаумяна обратились к депутату Геннадию Бузанову. Тополь представлял серьёзную угрозу: при сильном ветре его ветки задевали линии электропередач и падали на припаркованные автомобили. Совместно с администрацией Ленинского района вопрос был решён, аварийное дерево полностью спилено.
«Спасибо активным жителям за сигнал. Только вместе мы сможем сделать наш город безопаснее», — отметил Геннадий Бузанов.
Ростовчане обратились к депутату Ларисе Зубаревой с просьбой спилить сухие ветки на площадке для выгула собак в Комсомольском сквере. Депутат направила запрос в администрацию Октябрьского района. Будет проведено обследование зелёных насаждений, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры.
«Важно, чтобы наши зеленые зоны были безопасными и комфортными для всех жителей, включая наших четвероногих друзей», — отметила Лариса Зубарева.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.