В институте Карпинского прошла традиционная недельная стажировка

Традиционная недельная стажировка прошла во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками стали студенты магистратуры Передовой инженерной школы (ПИШ) Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по направлению «Нефтегазовое дело», сообщили в вузе.

Для студентов организовали групповые лекции и тестирование. Также у них была индивидуальная работа, подготовка отчетных проектных работ. Наставниками выступили ведущие специалисты и эксперты института.

Кроме того, для студентов были организованы экскурсии в центр Морской геологии и Изотопный центр института им. А. П. Карпинского. Там они познакомились с основными методами и технологиями, используемыми для изучения акваторий и вещественного состава горных пород.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.