В институте Карпинского прошла традиционная недельная стажировка

Традиционная недельная стажировка прошла во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками стали студенты магистратуры Передовой инженерной школы (ПИШ) Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по направлению «Нефтегазовое дело», сообщили в вузе.
Для студентов организовали групповые лекции и тестирование. Также у них была индивидуальная работа, подготовка отчетных проектных работ. Наставниками выступили ведущие специалисты и эксперты института.
Кроме того, для студентов были организованы экскурсии в центр Морской геологии и Изотопный центр института им. А. П. Карпинского. Там они познакомились с основными методами и технологиями, используемыми для изучения акваторий и вещественного состава горных пород.
